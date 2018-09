Sneller dan ooit op Monza

1 / 3 1 / 3 Met een bloedstollende snelheid jaagt Kimi Raïkkönen over het circuit van Monza. Ⓒ AFP

MONZA - Het leek een record dat nog jaren in de boeken zou blijven staan; de rondetijd die Juan Pablo Montoya in 2004 tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië scoorde. Dankzij een gemiddelde snelheid van 262.242 kilometer per uur. Veertien jaar later is de Colombiaan in één keer gezakt naar de vierde positie op die ranglijst aller tijden.