Djokovic verder in New York na zege op Gasquet

Djokovic, tweevoudig winnaar van het toernooi in New York, had weinig moeite met de als 26e geplaatste Gasquet. Na 2 uur en 10 minuten spelen was de partij in het Arthur Ashe Stadium beslist.

De als zesde geplaatste Serviër had eerder in het toernooi steeds vier sets nodig gehad en het vooral in zijn openingspartij tegen de Hongaar Marton Fucsovics lastig gehad met de hitte. Onder het kunstlicht van het Arthur Ashestadion voelde Djokovic zich een stuk comfortabeler. ,,Dit was mijn beste partij hier tot nu toe, wellicht zelfs een van mijn beste sinds de start van het hardcourtseizoen na Wimbledon.''

Djokovic won op het Londense gras en dat betekende eigenlijk zijn terugkeer aan de top na een lange periode vol blessureleed. In de strijd om een plaats in de kwartfinales - met wellicht Roger Federer als tegenstander - treft hij nu de Portugees João Sousa. ,,Een vechter tegen wie je niets cadeau krijgt. Ik ben blij dat ik deze partij in drie sets heb kunnen beslissen'', keek Djokovic alvast vooruit.