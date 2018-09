Statistieken - Bliksemstart Ajax, Feyenoord klopt NAC

Ajax haalde flink uit bij Vitesse. De Amsterdammers hadden na twintig minuten al een 3-0 voorsprong te pakken, en wonnen uiteindelijk met 4-0 in Arnhem. Feyenoord was in eigen huis (mede dankzij twee treffers van Robin van Persie) met 4-2 te sterk voor NAC Breda.

AZ ging op het kunstgras van Almelo onderuit bij Heracles: 3-2. PEC Zwolle pakte de eerste punten van het seizoen via een 1-0 overwinning bij FC Groningen.

Bekijk hier de uitgebreide statistieken van alle Eredivisie-duels van zondag.