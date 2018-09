Bergwijn mysterieus over manier van juichen

Over zijn opvallende manier van juichen hulde de twintigjarige aanvaller van PSV zich in nevelen. Na ieder doelpunt slaat Bergwijn een hand voor zijn gezicht. Tegenover Omroep Brabant liet hij er weinig over los: „Ik houd het liever voor mezelf. Ik vertel het nog wel een keer, maar voorlopig nog niet. Het is iets persoonlijks, daar komen jullie nog wel achter.”

Bergwijn scoorde nu al drie keer in de competitie en was ook al trefzeker tegen BATE Borisov „Het gaat lekker”, gaf Bergwijn toe toe. „Ik moet zorgen dat ik zo verder blijf gaan en dit vasthoud. Ik voel me goed en krijg van iedereen vertrouwen.”