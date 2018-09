’Je moet niet op badslippers gaan voetballen’

„Op Ciss waren we een beetje kwaad. Dat was meer een glijpartij”, verklaarde Eijer tegenover Fox Sports. „Als je invalt moet je je wel opstellen als een professional op eredivisieniveau, dan moet je niet op badslippers gaan voetballen.”

"Dat kan niet op rubbertjes. Het is gewoon niet professioneel. We hebben hem al een standje gegeven, Hij kent de boodschap. Het veld gesproeid, het was sowieso een beetje glad. Dan moet je pinnen aan doen, geen rubbertjes."

