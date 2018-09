Scheidsrechter zegt sorry: 'Spijtig en heel vervelend'

Weer werd er een prachtdoelpunt van Utrechtse makelij afgekeurd. Na de blunder van scheidsrechter Pol van Boekel twee weken geleden in Den Haag, door de omhaal van Sébastien Haller te beoordelen als gevaarlijk spel tijdens de wedstrijd tegen ADO (2-0 winst), besloot arbiter Allard Lindhout gisteravond in de tweede minuut een volley in de kruising van FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen af te keuren vanwege buitenspel van Ramon Leeuwin.

Willem Janssen ziet zijn inzet prachtig het doel in vliegen. Ⓒ ANP Pro Shots

Lindhout keurde de treffer op advies van zijn grensrechter Peter Janson af. De arbitrage oordeelde dat Leeuwin hinderlijk buitenspel stond toen Janssen de bal achter doelman Benjamin van Leer knalde.

De arbiter was na afloop van het duel schuldbewust. „Onze waarneming was dat Leeuwin actief meedeed aan het spel om Roda te ontregelen, maar dat bleek niet het geval”, erkende Lindhout. „Dat is spijtig en heel vervelend, vooral voor Janssen zelf. De bal vloog er namelijk prachtig in. We zijn een team en ik ben daarin de eindverantwoordelijke, dit is heel vervelend.”