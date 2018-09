Ook Kvitova maakt status niet waar

De als vijfde geplaatste Tsjechische tennisster verloor in de derde ronde van Arina Sabalenka. De Wit-Russische voegde zich na een zege in twee sets (7-5 6-1) bij de laatste zestien in New York, waar nog slechts drie speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst in het toernooi zitten. De hoogst geplaatste van hen is de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens, als derde gerangschikt.

De aftocht der 'groten' begon al op de eerste dag met de uitschakeling van de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld. Donderdag nog vloog de Deense Caroline Wozniacki, als tweede geplaatst, er in de tweede ronde uit.

Met Maria Sjarapova plaatste zich in ieder geval nog een grote naam voor de vierde ronde. De Russin deed dat door de Letse Jelena Ostapenko in twee sets te verslaan: 6-3 6-2. Sjarapova, als 22e geplaatst in New York, treft nu de Spaanse Carla Suarez Navarro voor een plaats in de kwartfinales. Het bereiken van de laatste acht zou een evenaring zijn van haar beste prestatie op een grandslamtoernooi sinds haar dopingschorsing. Op Roland Garros reikte ze eerder dit jaar ook tot de laatste acht.