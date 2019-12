Ook hekkensluiter RKC geeft FC Twente klop

Jeroen Kapteijns

Garcia en technisch directeur Ted van Leeuwen reageerden na de afgang in de KNVB-beker tegen Go Ahead Eagles (2-5) nog uiterst laconiek, maar RKC peperde het dromerige duo de urgentie van de situatie nog maar eens in. Met een prima wedstrijd is de gedoodverfde degradant van dit seizoen ADO inmiddels tot op twee punten genaderd, terwijl het gat met FC Twente terug werd gebracht tot acht punten.

FC Twente heeft negen van de laatste twaalf duels verloren en zakt wedstrijd na wedstrijd verder weg. Vooraf rekende Garcia zich rijk met de negentien punten die zijn team bijeen had gespeeld, maar daarvan zijn er twaalf behaald in de eerste zes speelronden. Er zal in de winterstop echt iets moeten veranderen bij FC Twente, anders zakt de ploeg in 2020 onherroepelijk naar een degradatieplek.

In navolging van Go Ahead Eagles profiteerde ook RKC volop van de Twentse gatenkaas. FC Barcelona-huurling Oriol Busquets deed in de 12e minuut niet eens een poging om RKC’er Anas Tahiri van scoren af te houden. De Catalaan is een van de vele middenvelders in de FC Twente-selectie en in de loop van de eerste seizoenshelft achterin terechtgekomen, terwijl de ploeg op dit moment veel meer behoefte heeft aan defensieve zekerheid dan aan voetballende tierelantijnen.

FC Twente liet in Waalwijk andermaal zien de bal soepel rond te kunnen spelen, maar veel doelgevaar leverde dat niet op, terwijl er defensief het ene na het andere gat viel. RKC verzuimde lang ervan te profiteren, maar vroeg in de tweede helft besliste Stijn Spierings met twee goals achter elkaar de wedstrijd.

Het woord is aan technisch directeur Ted van Leeuwen, die niet alleen een groot risico heeft genomen door het lot van FC Twente in handen van een rookie-hoofdtrainer te leggen, maar ook een selectie heeft samengesteld die niet in balans is. Tegenover de overdaad aan balvaardige middenvelders staat een gebrek aan doelgerichte aanvallers met enige productiviteit en achterin houdt het kwalitatief helemaal niet over. Bovendien is er door het aanhoudende blessureleed van Paul Verhaegh geen echte rechtsback beschikbaar. Dat zijn een hoop hiaten die moeten worden ingevuld met een kleine portemonnee.