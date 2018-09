Guardiola: ’Ik wil geen mooi voetbal, ik wil winnen’

”Ik houd van mijn werk”, zegt Guardiola in een vraaggesprek met The Daily Mail. „Ik ben een latino. Ik uit mijn gevoelens. De mensen weten precies hoe ik me voel door alleen maar naar me te kijken.”

„Het is makkelijk mij te begrijpen. Ik houd van mijn werk. Ik leg er alles van mezelf in en ik probeer mijn best te doen. Ik wil niet verliezen.”

Volgens Guardiola zit er geen esthetische reden achter het mooie voetbal waar zijn clubs beroemd om zijn geworden. „Nee, nee ik wil winnen”, zegt hij. „Die uitdrukking ’mooi voetbal’, die gebruik ik niet. Nooit. Ik wil winnen en ik zeg uit ervaring dat de beste manier om dat te doen is de manier waarop we spelen.”

Manchester City herstelde zich zaterdag met een 2-1 zege op Newcastle United van het puntenverlies vorige week bij Wolverhampton Wanderers (1-1).

Met tien punten uit vier duels staat de sterrenploeg van Guardiola op de derde plek, achter Liverpool en Chelsea die beide de maximale score van twaalf punten hebben.