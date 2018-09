Cilic na marathonpartij: ’Hoe laat is het?’

Na een marathonpartij tot diep in de nacht (4-6 3-6 6-3 6-4 7-5) plaatste de Kroatische tennisser, winnaar van de US Open in 2014, zich voor de vierde ronde.

„Hoe laat is het?”, vroeg Cilic zich na de partij, die net geen vier uur had geduurd, af. „Half drie en iedereen is gebleven. Ongelooflijk, om na een 2-0-achterstand nog terug te komen. Dit is een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan. Het was een geweldige belevenis.”