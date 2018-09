Doelman NEC mist passie en levert contract in

„Dit is het moeilijkste besluit uit mijn carriere geweest, die nu eindigt op een manier zoals ik liever niet zou willen”, aldus Coutinho. „De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de gedachte om te stoppen met betaald voetbal al wat langer speelde, maar na de fijne en goede gesprekken die ik deze zomer heb gevoerd met N.E.C. waren alle twijfels weg en ging ik vol enthousiasme deze uitdaging aan.”

„De afgelopen periode is dit gevoel toch weer bij mij gaan leven en ik heb het niet van me af kunnen zetten. Ik kan en wil alleen voor N.E.C. spelen als ik 100% ben en alles kan geven, want dat verdienen de mensen op kantoor, de supporters, de staf en ook mijn teamgenoten. Ik heb me hier heel goed op mijn plaats gevoeld en wil iedereen bedanken voor de wijze waarop ik opgevangen ben en de wijze waarop de club met mijn situatie is omgegaan.”