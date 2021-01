Versterkt ADO Den Haag pakt direct drie punten bij RKC Waalwijk

Bij ADO Den Haag begonnen de deze week aangetrokken Marko Vejinovic en Daryl Janmaat direct in de basis. Laatstgenoemde was door Ruud Brood zelfs gebombardeerd tot aanvoerder. Met deze aanwinsten begon ADO voortvarend en wist net na het openingskwartier de eerste Eredivisie-treffer van 2021 te maken. Kemper haalde vanaf de rand van het strafschopgebied trefzeker uit, waarbij Kostas Lamprou wellicht iets meer had kunnen doen.

De bezoekers waren ook daarna veel dominanter en hadden via Michel Kramer nog een behoorlijke kans op een ruimere voorsprong. Lamprou was dit keer wel op zijn post bij een kopbal van de spits. RKC kon daar weinig tegenoverstellen. Het meest opwindende moment was een penaltyclaim na een vermeende handsbal van Janmaat.

Lutonda dichtbij

De tweede helft was aanvankelijk niet heel interessant. Het spel lag bovendien regelmatig stil. Naar het einde toe kreeg ADO-keeper Luuk Koopmans de kans om zich te onderscheiden. De doelman redde twee keer uitstekend op pogingen van Sylla Sow en Saïd Bakari. In de absolute slotfase had Thierry Lutonda het punt nog kunnen redden voor de ploeg uit Waalwijk, maar na een slim genomen vrije trap schoot hij naast.

Door de overwinning staat ADO Den Haag voorlopig boven de degradatiestreep met tien punten. RKC staat nog altijd veertiende met twaalf punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie