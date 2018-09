Zorgen over doelpuntloze Ronaldo: RoNULLdo

In de Italiaanse media begint het ongeduld over de doelpuntendroogte van Ronaldo toe te nemen. Corriere dello Sport spreekt inmiddels over RoNULLdo. Toch weet de krant het te waarderen dat de Portugees blijft vechten. „Het is nog geen kerstmis, Ronaldo laat nog even op zich wachten. 270 minuten werken blijkt nog niet voldoende. Het fenomeen rent, windt zich op laat zich overal zien, verliest af en toe een bal. Uiteindelijk moet hij zich ermee tevreden stellen om Mandzukic und Matuidi te omarmen.”

De Gazzetta dello Sport vraagt zich af: „Waarom scoort Cristiano niet meer? Het enige dat blijft hangen is een mooie kopbal voor rust. Dat is te weinig voor iemand zoals hij. Hij zoekt het doel met veel vasthoudnedheid, maar vindt het niet.”

Ronaldo moet nog zeker twee weken wachten op zijn eerste treffer in de Serie A. De Portugese doelpuntenmachine, overgekomen van Real Madrid, gaat na de interlandperiode proberen zo snel mogelijk van de ’nul’ af te komen.