Herlings weer stapje dichter bij weredtitel

De Italiaan was met zijn KTM-machine geen moment in staat Herlings van zijn 28ste manche-overwinning in dit seizoen te weerhouden. Het was bovendien de twaalfde racezege op rij van 'the Bullet' die in de WK-stand zijn voorsprong op Cairoli naar 76 punten uitbouwde.

In het warme Afyonkarahisar (33 graden Celsius) leek oud-wereldkampioen en Honda-coureur Tim Gajser het de Nederlandse topfavoriet even lastig te maken, maar de Sloveen werd al in de eerste ronde door Herlings gepasseerd. Aan de finish zei de winnaar: "Ik had een goede start vanaf de pole en daarna een heel goede race waarin ik alles onder controle had".

Afhankelijk van het verloop van de tweede manche ziet het er naar uit dat de titelstrijd op 14-15 september op het TT Circuit Assen gaat worden beslist. Voor Herlings zou het een droom zijn om voor eigen publiek de eerste Nederlandse wereldkampioen in de hoogste klasse MXGP – voorheen MX1 – te worden.

Cairoli reed eveneens een knappe wedstrijd waarin hij uit vijfde positie na de eerste bocht gestaag plekken won ten koste van de Nederlander Glenn Coldenhoff (KTM), Clement Desalle (Kawasaki) en tenslotte Gasjer. Hoewel hij drie punten moest inleveren op Herlings, hield 'Tony' Cairoli de titelstrijd nog spannend. Blessures kunnen nog altijd beslissend zijn met nog vijf races voor de boeg. De Fransman Romain Febvre die in de WK-stand vijfde staat, miste de Grand Prix op het Afyon Motor Sports Center door een hersenschudding na een harde val met zijn Yamaha op zaterdag.

Uitslag race 1: 1. Herlings (Ned) KTM, 2. Cairoli (Ita) KTM, 3. Gajser (Slo) Honda, 4. Desalle (Bel) Kawasaki, 5. Van Horebeek (Bel) Yamaha, 6. Coldenhoff (Ned)( KTM, 7. Seewer (Zwi) Yamaha, 8. Paulin (Fra) Husqvarna, 9. Simpson (GBr) Yamaha, 10. Searle (GBr) Kawasaki.