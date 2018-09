Derby van Valencia eindigt onbeslist

Na een ruststand van 2-1 in het voordeel van Levante, eindigde de derby in 2-2. Valencia wacht daarmee nog op de eerste overwinning van het seizoen.

Roger opende in de 13e minuut de score namens Levante. De Rus Denis Tsjerisjev, met vier doelpunten indrukwekkend op het WK, maakte drie minuten later alweer gelijk. Roger zette de thuisclub uit het noorden van de stad in de 34e minuut opnieuw op voorsprong. Valencia, gekwalificeerd voor de Champions League, kreeg kort na rust een strafschop die werd benut door aanvoerder Daniel Parejo. Levante speelde het laatste kwartier met tien man nadat Coke met twee gele kaarten naar de kant moest.

Valencia haalde in drie duels pas twee punten, Levante heeft er vier.