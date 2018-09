Titelrivalen Vettel en Hamilton botsen

De Duitser spinde in zijn Ferrari bij een inhaalpoging van de Brit met zijn Mercedes en beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

Vettel, die vanaf de tweede plek was begonnen in de Grote Prijs van Italië, viel ver terug en moest ook nog de pitstraat in om zijn Ferrari van een nieuwe voorvleugel te laten voorzien. Hamilton kon wel doorrijden en nam de tweede plek in achter de Fin Kimi Räikkönen, de coureur van Ferrari die van poleposition was gestart.

Max Verstappen reageerde alert in zijn Red Bull en schoof door van de vijfde naar de derde plaats.

Volg hier LIVE de Grand Prix van Italië