Van Leer verdedigt NAC-doel in De Kuip

Birighitti heeft zijn contract in Breda laten ontbinden en Muric is al weer terug naar Manchester City. Als vervanging kwam Van Leer op huurbasis van Ajax naar NAC. Paolo Fernandes start na twee invalbeurten voor het eerst in de basis. De Spanjaard vervangt Luka Ilic. NAC won dit seizoen alleen met Muric onder de lat, thuis tegen De Graafschap (3-0).

Feyenoord start met hetzelfde elftal dat vorige week de basis legde voor de winst op sc Heerenveen (3-5). Omdat Nicolai Jørgensen nog niet helemaal fit is na een voetblessure, staat aanvoerder Robin van Persie weer in de punt van de aanval. Vorig seizoen verloor Feyenoord zowel thuis als uit van NAC.