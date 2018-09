'Zieke' Herlings paar puntjes verwijderd van wereldtitel

Er kan namelijk op het TT Circuit Assen niets meer misgaan voor 'the Bullet' uit het Brabantse Oploo nadat hij de Grand Prix van Turkije als vijftiende grandprixzege van het seizoen aan zijn indrukwekkende erelijst had toegevoegd.

Bovendien bouwde KTM-fabriekscoureur zijn voorsprong op merkgenoot en enige titelconcurrent Antonio Cairoli tot een alleen nog in theorie overbrugbare kloof uit. Met nog twee grandprix's en dus vier manches voor de boeg staat regerend wereldkampioen Cairoli liefst 95 punten achter waar er maximaal nog 100 punten valt te verdienen.

Even leek het er op het Afyon Motor Sports Center op dat de titelstrijd al voortijdig beslist ging worden. Een valpartij in de eerste ronde van de Brit Max Anstie werd Cairoli bijna noodlottig toen hij moest uitwijken en ook ten val kwam waarbij hij zijn machine licht beschadigde. De Italiaan moest op P19 in de achterhoede beginnen. Uiteindelijk restte de negenvoudige wereldkampioen niet meer dan de vijftiende plaats, zijn slechtste resultaat van het jaar.

Het incident gebeurde ver achter Herlings die vanaf de start het initiatief nam. Niets leek hem te hinderen om zijn 82ste grandprix-overwinning (inclusief de MX2) te behalen totdat 2015-wereldkampioen Tim Gajser met zijn Honda hem op de hielen zat. Herlings herstelde zich en pakte zijn 29ste manchezege van het seizoen. Na afloop vertelde de winnaar dat hij zich niet topfit voelde. "Ik voelde me ziek nadat ik iets verkeerd had gegeten. Ik was niet de Jeffrey die men van mij gewend is", verklaarde de coureur die in de Grand Prix van Nederland maar een paar puntjes nodig heeft om zich officieel tot beste motorcrosser in de MXGP te laten kronen.

Afyon (Tur). Uitslag race 2: 1. Herlings (Ned) KTM, 2. Gajser (Slo) Honda op 4,656, 3. Desalle (Bel) Kawasaki, 4. Paulin (Fra) Husqvarna, 5. Seewer (Zwi) Yamaha, 6. Van Horebeek (Bel) Yamaha, 7. Coldenhoff (Ned) KTM, 8. Simpson (GBr) Yamaha, 9. Searle (GBr) Kawasaki, 10. Lupino (Ita) Kawasaki, 15. Cairoli (Ita) KTM.

Daguitslag: 1. Herlings, 2. Gajser, 3. Desalle.

WK-stand: 1. Herlings 833, 2. Cairoli 738, 3. Desalle 619, 4. Gajser 591, 5. Febvre (Fra) Yamaha 544, 6. Paulin 514, 7. Coldenhoff 475.