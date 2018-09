Frivool Ajax vernedert Vitesse al voor rust

Vitesse is traditiegetrouw een lastige tegenstander voor de Amsterdammers, die vorig seizoen zelfs tweemaal werden verslagen. Deze zondag liep het echter anders.

Ajax, dat weer met Nicolas Tagliafico en David Neres en zonder Donny van de Beek aantrad, kwam al na drie minuten op voorsprong door een afstandsschot van Hakim Ziyech. Vervolgens denderde de ploeg van Erik ten Hag door.

Hakim Ziyech schiet Ajax al snel op voorsprong in Arnhem. Ⓒ ANP Pro Shots

0-3 binnen achttien minuten

Op aangeven van diezelfde Ziyech kopte Klaas-Jan Huntelaar niet veel later de 0-2 binnen. De 0-3 kwam op naam van Dusan Tadic, die het eindstation was van een flitsende aanval, opgezet door Frenkie de Jong en David Neres. Alle treffers vielen binnen achttien minuten.

Ajax nam in het restant van de eerste helft wat gas terug, maar na rust was het weer raak. Een treffer van Huntelaar werd na een uur in eerste instantie nog door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel, maar een minuut later kon de spits alsnog juichen. Huntelaar werd aangespeeld door Tadic en wipte de bal over de uitkomende Eduardo het doel in: 0-4.

Verschil met PSV weer twee punten

Vitesse stichtte pas in het laatste kwartier van de wedstrijd voor het eerst gevaar, maar stuitte tweemaal op Ajax-doelman André Onana. De man uit Kameroen keerde inzetten van Maikel van der Werff (kopbal) en Bryan Linssen.

Ajax had ook nog op 5-0 kunnen komen door Huntelaar, maar ditmaal stiftte de spits de bal over het doel. Roy Beerens verzuimde in slotminuten nog om wat terug te doen namens Vitesse. Ajax verkleint door de ruime zege het verschil met koploper PSV weer tot twee punten.