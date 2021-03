Ronald Koeman tempert euforie: ’De dubbel? Een tijdje geleden waren we nog slecht’

Barcelona is hierdoor helemaal terug in de strijd om de landstitel en heeft het verschil met koploper Atlético Madrid teruggebracht tot vier punten. Bovendien staan de Catalanen ook nog in de finale van de Copa del Rey, maar spreken over een mogelijke dubbel vindt Koeman te voorbarig.

„Ik praat liever niet over de dubbel, want de situatie kan snel veranderen”, zei Koeman op zijn persconferentie toen hij de vraag kreeg of Barcelona kampioen kan worden én de beker kan veroveren. „Een tijdje geleden waren we nog slecht en deden we niks goed. We moeten gewoon hard blijven werken. De weg naar prijzen is nog lang. Het team is volledig gefocust op de wedstrijd van zondag, want die is nu veel belangrijker dan die van over drie weken.”

Zondagavond speelt Barcelona een uitduel met Sociedad. De Nederlander verwacht een zware wedstrijd. „Het wordt al de derde keer dat we tegen ze spelen, na het competitieduel thuis en de wedstrijd in de Super Cup”, aldus de trainer. „We weten dus hoe goed ze zijn, Sociedad is een van de beste ploegen in La Liga. Het zijn altijd interessante wedstrijden, in meerdere opzichten. Het wordt zwaar.”