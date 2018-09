AZ delft het onderspit in Almelo

AZ, dat na drie duels nog niet verloren had, begon nog wel goed. Al na twee minuten toonde de zeventienjarige Myron Boadu zijn klasse door vanuit een moeilijke hoek de bal in de kruising te jagen: 0-1. Het was alweer de derde competitietreffer van de jongeling.

AZ kon welgeteld een kwartier genieten van de voorsprong. De gelijkmaker van Mohammed Osman was mogelijk nog fraaier. De middenvelder van Heracles haalde van een meter of 25 snoeihard uit en liet Marco Bizot volstrekt kansloos: 1-1.

Heracles loopt weg

In het eerste kwartier van de tweede helft besliste de thuisploeg vervolgens het duel. Kristoffer Peterson profiteerde van geklungel van de AZ-defensie, die de bal na een hoekschop niet uit de doelmond weg kreeg. Lerin Duarte verzorgde daarna de derde treffer en schoot de bal vanaf rand zestien langs Bizot.

AZ deed in de slotfase nog wel wat terug. Bjørn Johnsen was voor het eerst trefzeker namens de Alkmaarders, maar zijn treffer kwam te laat (3-2). Heracles boekte zo de tweede thuiszege van het seizoen en komt op zeven punten uit vier duels. AZ heeft er net zoveel.