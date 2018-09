Woedende Verstappen vijfde na tijdstraf

Ook Sebastian Vettel kwam daardoor in de eindrangschikking nog voor Verstappen terecht. Lewis Hamilton deed geweldige zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit won de veertiende race van het seizoen na een geweldige strijd met Kimi Räikkönen. De grootste concurrent van Hamilton, Vettel, kwam slechts als vijfde over de streep nadat de Duitser een inhaalrace moest starten na een touché met de regerend wereldkampioen in de eerste ronde.

Verstappen, gestart vanaf de vijfde plek, had in die beginfase Botttas direct te pakken en profiteerde van het wegvallen van Vettel. Op het hogesnelheidscircuit van Monza hield de Limburger de aanvallende Bottas lang achter zich. In de 43e ronde probeerde de Mercedes-coureur Verstappen buitenom te passeren en raakte de verdedigende Nederlander de Fin. Van de wedstrijdleiding kreeg de twintigjarige Nederlander vijf seconden tijdstraf. Hij liet over de boordradio in niet misverstane woorden weten het daar niet mee eens te zijn. “Ik gaf hem (Bottas, red.) ruimte”, foeterde Vertstappen. “Op deze manier doen ze echt hun best de races te vermoorden.”

Hamilton had op dat moment na een mooie inhaalactie de koppositie al overgenomen van Räikkönen. In de strijd om de wereldtitel loopt de Engelsman dertien punten uit op Vettel. Het verschil is nu dertig punten in het voordeel van Hamilton.