Glory: Abena verovert titel in lichtzwaargewicht

Abena kreeg de zege toegewezen nadat Maslobojev een enorme bloedende wond in zijn scheenbeen had opgelopen. De scheidsrechter van dienst legde daarop, in de vierde ronde, het gevecht stil. Geheel tegen de zin van Maslobojev en zijn entourage.

In het middengewicht was er een zege voor de Turkse Nederlander Serkan Ozcaglayan. Hij versloeg de Duitser Sergej Braun en droeg zijn zege op aan Turkije, het land dat afgelopen week door een zware aardbeving werd opgeschrikt.

Serkan Ozcaglayan verslaat Sergej Braun. Ⓒ Glory

In die gewichtsklasse won de regerend kampioen Donovan Wisse van Cesar Almeida. De titel van Wisse stond overigens niet op het spel tijdens deze partij, want Almeida was niet op gewicht bij de weging.