Ten Hag: ’We speelden ze van kastje naar de muur’

„We speelden zo gevarieerd”, zei de trainer van Ajax. „We speelden ze van het kastje naar de muur. Alles viel op zijn plaats. Het was een genot om naar te kijken.”

Ajax scoorde liefst drie keer in de eerste twintig minuten. Vitesse wist vooral geen raad met David Neres, die van zijn trainer niet op de flanken, maar vlak achter spits Klaas-Jan Huntelaar moest spelen. „Ik wist dat hij zo belangrijk kon zijn”, zei Ten Hag. „Het is mooi als dat dan ook zo uitpakt. Maar Donny van de Beek kan daar ook spelen, net als Ziyech en Tadic. We kunnen alle kanten op.”

Ten Hag vond dat Ajax wel met meer dan 4-0 had moeten winnen. „We werden nonchalant. Mijn spelers zijn geen robots, maar na die 3-0 dachten ze soms te makkelijk. Dat is niet erg. We zitten pas in het begin van het seizoen. We kunnen nog beter.”