Greipel de snelste in openingsrit Groot-Brittannië

Het was een rit over een kleine 175 kilometer van Pembrey Country Park naar Newport. Nadat de ontsnapte Luxemburger Bob Jungels kort voor de finish was ingerekend door het jagende peloton won Greipel, in een van zijn laatste koersen voor Lotto-Soudal, de massasprint. De Duitser hield de Australiër Caleb Ewan en de Colombiaan Fernando Gaviria achter zich. Ewan is volgend jaar de vervanger van Greipel bij Lotto-Soudal.

Poels tiende

„De ploeg heeft geweldig gewerkt. Eerst moest Jungels nog worden teruggepakt en Gaviria begon vroeg aan de sprint. Jasper De Buyst reed voor me en hij deed een geweldige inspanning”, vertelde Greipel, die op 200 meter voor de streep de sprint zelf pas inzette. In de Ronde van Groot-Brittannië willen Tourwinnaar Geraint Thomas en Giro-winnaar Chris Froome hun vorm testen met het oog op het WK. Hun ploeggenoot Wout Poels finishte als tiende.