Feyenoord aan hand van Van Persie langs NAC

De aanvoerder maakte de eerste en de derde goal voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, terwijl hij in de tweede een levensgroot aandeel had.

Uitglijder

Feyenoord had eerder in het weekend PSV en Ajax zien winnen en wist dus wat het in de eigen Kuip te doen stond. Met een nieuwe zege op NAC wilden de Rotterdammers ook de uitglijder van vorig seizoen wegpoetsen. Door doelpunten van Giovanni Korte en Thomas Enevoldsen gingen de Bredanaars er een jaar geleden met de volle winst vandoor.

Van Persie opende halverwege de eerste helft het bal, al kwam die treffer ook voor een groot deel op het conto van Steven Berghuis. De rechtsbuiten bediende zijn aanvoerder met een slim passje, waardoor Van Persie de bal simpel binnen kon lopen.

Fout Malacia

Een fout van Tyrell Malacia zorgde ervoor dat de Rotterdammers niet met een voorsprong de rust in gingen. De jonge linksback trok de diepgaande Mikhail Rosheuvel neer in het strafschopgebied, en er hoefde voor scheidsrechter Bas Nijhuis geen VAR aan te pas te komen om de bal op de stip te leggen. Gianluca Nijholt schoot overtuigend de gelijkmaker op het scorebord.

In het eerste kwartier na rust ontpopte NAC-doelman Benjamin van Leer zich tot het grootste obstakel voor Feyenoord. De van Ajax gehuurde goalie frustreerde de thuisploeg door pogingen van Van Persie, Jan-Arie van der Heijden en Jens Toornstra onschadelijk te maken. Zuur voor de keeper was dan ook dat de 2-1 op uiterst schlemielige wijze viel.

Vilhena trefzeker

Van Persie kopte een dieptepass achterwaarts op de lat, waarna de terugspringende bal via het standbeen van Van Leer langzaam het doel in rolde. Tien miunuten later was de captain van Feyenoord alert bij een corner, die hij van dichtbij binnentikte. Dat was de beslissing van de wedstrijd in het voordeel van Feyenoord. Op aangeven van invaller Yassin Ayoub schoot Vilhena Feyenoord naar 4-1, waarna het slotakkoord voor Mitchell te Vrede was.

Weggestoken door invaller Luka Ilic profiteerde Te Vrede van onachtzaamheid van Jeremiah St. Juste en schoot koeltjes de 4-2 binnen.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Eredivisie.