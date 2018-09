FOTO’S - Lat voorkomt kopie van Van Persie’s ’Spanje-goal’

„Steven Berghuis legde de bal fantastisch neer, ik moest even kijken of ik die bal in één keer kon nemen of dat ik ’m moest aannemen”, vertelde Van Persie bij FOX Sports over de 2-1. „Deze kon in één keer en dan moet je een beetje geluk hebben. En ja, dat had ik ook.”

Van Persie’s kopbal komt op de lat, maar via Benjamin van Leer wordt het tóch nog een treffer. Ⓒ René Bouwman

Bekijk ook: Feyenoord aan hand van Van Persie langs NAC

De achterwaartse kopbal van Van Persie stuiterde via de lat tegen het onderbeen van NAC-keeper Benjamin van Leer en rolde zo over de lijn. „Ik zag die bal er zelf niet in gaan. Ik begreep dat hij via de keeper ging. Dan heb ik dus niet drie doelpunten gemaakt, maar twee.”

Mooi en terecht

Van Persie had halverwege de eerste helft de score geopend en nam ook de 3-1 voor zijn rekening. „Toen we de rust in gingen met 1-1, wisten we dat we in de tweede helft aan de bak moesten. Dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is dit een mooie en terechte overwinning”, zei Van Persie na de 4-2 in De Kuip.

De wondergoal van Robin van Persie tijdens het WK 2014 tegen Spanje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie.