Hamilton: ’Ik accepteer de negatieve reacties’

De Brit van Mercedes evenaarde daarmee de Duitse racelegende Michael Schumacher, die in de hoogtijdagen van Ferrari eveneens vijf keer de snelste was op Monza. Hamilton boekte zijn zesde zege van het jaar en liep weer uit op zijn rivaal Sebastian Vettel in het kampioenschap. Zijn voorsprong bedraagt 30 punten.

Hamilton was bepaald niet de gewenste winnaar. De Italianen smachten naar nieuw succes van Ferrari op Monza en de Brit voorkwam dit voor het zoveelste jaar. Hem viel gejoel ten deel bij de podiumceremonie. „De negatieve reacties accepteer ik, ze gaven me ook de benodigde kracht”, zei de Brit.

Chicane

Hamilton had in de eerste ronde een botsing met Vettel, waarbij de Duitser om zijn as tolde en terugviel naar het achterveld. De coureur van Ferrari vond dat Hamilton hem te weinig ruimte gaf in de chicane. „Ik kon hem daardoor niet meer ontwijken en raakte hem. Het was heel jammer dat ik degene was die spinde”, zei Vettel. Hamilton was het met die lezing niet eens.