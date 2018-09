Watford bindt ook Tottenham aan de zegekar

Met twaalf punten uit vier duels blijft Watford gedeeld koploper, samen met Liverpool en Chelsea. Tottenham Hotspur heeft negen punten en is nu vijfde. Alle doelpunten op Vicarage Road vielen in de tweede helft. In de 53e minuut passeerde eerst Abdoulaye Doucouré op ongelukkige wijze zijn eigen doelman. Troy Deeney bracht Watford met een kopbal in de 69e minuut langszij (1-1). Ook de 2-1 viel uit een spelhervatting. De Noord-Ier Craig Cathcart kopte raak uit een hoekschop.

Vorm en Janmaat

Bij Tottenham Hotspur verdedigde Michel Vorm het doel. De Nederlander verving de geblesseerde Fransman Hugo Lloris. Daryl Janmaat had een basisplaats bij Watford.

Manchester United behaalde de tweede overwinning dit seizoen. Burnley werd met 2-0 verslagen. Op aangeven van Alexis Sanchez opende Romelu Lukaku in de 27e minuut de score met zijn hoofd. Kort voor rust was de Belgische spits opnieuw trefzeker. Lukaku heeft nu 104 doelpunten in de Premier League gemaakt. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de Ivoriaan Didier Drogba.

Pogba mist strafschop

Manchester speelde tegen Burnley de laatste 20 minuten met een man minder na een rode kaart voor Marcus Rashford. Hij plaatste zijn hoofd bij een opstootje tegen dat van Phil Bardsley. De scheidsrechter vond het erg genoeg om direct rood te geven. Kort voor dat moment miste Paul Pogba een strafschop namens United.

