Balende Mollema: ’Ik dacht dat ik hem zou pakken’

De Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo eindigde zondag in de negende etappe als tweede, achter Ben King. In de vijfde rit finishte Mollema ook al als tweede.

Bekijk ook: Mollema tweede in negende etappe Vuelta

„Dit is heel erg balen. Ik zag hem op een gegeven moment rijden en dacht hem wel te pakken. Maar ik bleef hangen. Op het einde liep hij zelfs weer uit”, aldus Mollema aan de finish. „Volgens mij versnelde hij ook echt op het einde weer. Voor mijn gevoel ben ik niet echt ingestort en kon ik op hetzelfde tempo door blijven rijden. Hij heeft het goed ingedeeld. De laatste kilometer heb ik laten lopen toen ik zag dat het niet meer ging lukken. Het is niet anders, het klassement was al om zeep. Etappewinst zat er vandaag ook niet in.”

Motivatie

Mollema hoopt de teleurstelling maandag op de rustdag te verwerken en zich dan in de laatste twee weken van de Vuelta opnieuw te laten zien. „De motivatie is er zeker nog. Ik ga me zeker nog in de ontsnappingen laten zien.”