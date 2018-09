Van Bronckhorst: ’We moeten Larsson hier uit helpen’

De vleugelspits bleef in de gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC Breda (4-2) na rust weliswaar achter in de kleedkamer, maar dat wil niet zeggen dat Larsson ook zijn basisplaats kwijt is. „Sam zit in een moeilijke fase. Natuurlijk is hij zelf ook heel teleurgesteld over zijn eigen optreden, maar het is aan mij en mijn staf en de spelers onderling om hem daaruit te helpen”, zei Van Bronckhorst.

Larsson heeft weinig krediet meer bij het Legioen, dat de Zweed regelmatig uitfloot. „Bij zijn eerste actie kwam hij naar binnen. Met zijn traptechniek moet je dan schieten. Maar Sam liet dat moment liggen, waardoor er weer twijfel ontstond. Dat hoor je dan ook in het stadion”, aldus Van Bronckhorst.

Berghuis

De andere vleugelspits, Steven Berghuis, was met twee assists wel belangrijk. De rechtsbuiten is niet opgeroepen voor Oranje, maar speelde de teleurstelling daarover tegen NAC van zich af. „De bondscoach belde me op met de mededeling dat ik er niet bij zit. Werk aan de winkel dus. Ik ga er alles aan doen om de volgende keer wel weer opgeroepen te worden”, zei Berghuis.

