Barcelona maakt er acht(!) tegen Huesca

De gepromoveerde club, voor het eerst actief in La Liga, nam na twee minuten nog wel brutaal de leiding via Cucho Hernandez. Barcelona herstelde zich echter snel en liep uit naar een royale zege van 8-2.

Messi twee keer

Aanvoerder Lionel Messi nam twee doelpunten voor zijn rekening en leverde ook nog twee assists, bij de doelpunten van Ivan Rakitic en Jordi Alba. Verdediger Jorge Pulido van Huesca gleed de bal in eigen doel, de andere treffers kwamen van Luis Suarez (twee, waarvan één uit een strafschop) en Ousmane Dembélé. Kort voor rust, bij een stand van 3-1, deed Alex Gallar nog iets terug namens Huesca dat na een zege en een gelijkspel de eerste nederlaag in La Liga moest incasseren.

Met de maximale score van negen punten en een doelsaldo van 12-2 staat FC Barcelona bovenaan de ranglijst. Real Madrid heeft ook drie keer gewonnen, maar beschikt met 10-2 over een iets minder doelsaldo.

Cillessen

Jasper Cillessen zat weer op de bank bij Barcelona. De Nederlandse keeper ontbrak vorige week tegen Real Valladolid, omdat hij een spiertje tussen zijn ribben had gescheurd. Cillessen meldt zich maandag in Zeist bij bondscoach Ronald Koeman om zich met Oranje te gaan voorbereiden op de oefeninterland tegen Peru en de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk.

