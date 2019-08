Dumfries houdt vertrouwen: ’Deze groep heeft veel mogelijkheden’

„We blijven elkaar steunen, we zullen knokken en we gaan dit omdraaien”, zei Denzel Dumfries, de back die verantwoordelijk was voor de gelijkmaker in de Grolsch Veste.

PSV verloor al in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en in de Champions League tegen Basel. „Daarom is het verschrikkelijk balen dat we hier in Enschede niet hebben gewonnen”,vervolgde Dumfries bij Fox Sports. „Na rust lieten we de bal goed rondgaan en kregen we de kansen. Die zijn niet benut, dat is heel teleurstellend.”

FC Twente kwam al snel op voorsprong. Dumfries: „Verder hebben we geen kansen weggegeven. Die tegentreffer was ook onnodig. Desondanks was het bij vlagen goed bij ons en hebben we veel mogelijkheden met deze groep. Het gaat ongetwijfeld goed komen.”

