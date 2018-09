Thiem treft Nadal in kwartfinale US Open

De als negende geplaatste Oostenrijkse tennisser rekende in het Louis Armstong Stadium af met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die in juli nog de finale van Wimbledon speelde. Thiem won met 7-5 6-2 7-6 (2). Anderson was de nummer 5 van de plaatsingslijst.

Herhaling Roland Garros-finale

De 24-jarige Thiem strandde bij zijn vorige optredens op de US Open steeds in de vierde of derde ronde. In de kwartfinale speelt hij tegen de Spanjaard Rafael Nadal. Dat is een herhaling betekenen van de finale van Roland Garros van dit jaar. Nadal versloeg Thiem in juni in drie sets.

In de achtste finale van de US Open rekende de Spaanse nummer 1 van de wereld af met de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Nadal had drie uur en achttien minuten nodig om zich in vier sets van de mondiale nummer 37 te ontdoen: 6-3 6-3 6-7 (6) 6-4.