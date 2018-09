Hertha vreest zware blessure Rekik

De Nederlandse verdediger viel al na zes minuten uit in de uitwedstrijd bij Schalke 04 en volgens trainer Pal Dardai van de club uit Berlijn ziet het er niet goed uit. „Hij heeft een probleem in de bovenbeenspieren”, zei de coach na de wedstrijd die Hertha met 2-0 won.

Over de precieze aard en ernst van de kwetsuur kon hij nog niets zeggen, maar wel dat hij vreest Rekik langere tijd te moeten missen. Rekik is niet opgenomen in de selectie van Oranje voor de komende interlandperiode.

Dilrosun belangrijk

De Slowaak Ondrej Duda opende na een kwartier de score op aangeven van debutant Javairo Dilrosun, de Amsterdamse aanvaller die al na vijf minuten in het veld was gekomen voor Rekik. De 20-jarige Dilrosun debuteerde kort voor de zomer in Jong Oranje. De Amsterdammer verliet enkele jaren geleden de jeugdopleiding van Ajax voor die van Manchester City. In de zomer stapte Dilrosun over naar Hertha BSC, omdat hij daar meer speeltijd denkt te krijgen.

Als debutant was de jeugdinternational direct belangrijk. Duda besliste de wedstrijd diep in blessuretijd uit een vrije trap, vlak nadat Jevgen Konoplyanka van Schalke met rood uit het veld was gestuurd voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Hertha was de Duitse competitie begonnen met winst op 1. FC Nürnberg (1-0). Schalke verloor toen ook al in blessuretijd, van VfL Wolfsburg (2-1).

