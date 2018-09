Benfica na ruime zege aan kop van Portugal

Het team van trainer Rui Victoria won met 4-0 uit bij CD Nacional. Benfica heeft nu net als Sporting Braga en Sporting Portugal tien punten uit vier duels. Benfica leidt op basis van het beste doelsaldo.

Seferovic

Aanvaller Haris Seferovic bracht Benfica in de 28e minuut op voorsprong. Het tweede doelpunt kwam kort voor rust op naam van de Argentijn Eduardo Salvio. Alex Grimaldo zorgde een kwartier voor tijd voor 0-3 en in blessuretijd bepaalde Rafa Silva de eindstand op 0-4.

Benfica is in de Champions League ingedeeld in dezelfde groep als Ajax. Beide clubs treffen elkaar op 23 oktober en 7 november. AEK Athene, dat ook deel uitmaakt van die poule, won zaterdag in de Griekse competitie met 0-1 van Asteras Tripolis.