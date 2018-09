Koolhof zonder te spelen naar laatste acht US Open

De Nederlandse tennisser zou het samen met Nadiia Kichenok uit Oekraïne in de tweede ronde opnemen tegen het als vierde geplaatste duo Latisha Chan uit Taiwan en Ivan Dodig uit Kroatië.

Chan en Dodig kunnen vanwege een blessure bij een van beide spelers niet in actie komen, waardoor Koolhof en Kichenok via een zogenoemde ’walkover’ verder mogen in het toernooi. In de kwartfinale nemen ze het op tegen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Schot Jamie Murray.