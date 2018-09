Anderlecht geeft zege in blessuretijd weg

In het eigen Constant Vanden Stockstadion gaf de ploeg uit Brussel in blessuretijd een voorsprong uit handen. William Owusu bezorgde de gasten alsnog een punt: 1-1.

Lang leek Anderlecht op weg naar de winst, nadat Pieter Gerkens de thuisploeg in de 17e minuut op voorsprong had gezet, maar Owusu voorkwam met zijn late doelpunt de eerste nederlaag van het seizoen voor Antwerp. Anderlecht heeft 13 punten uit zes duels, drie minder dan Club Brugge dat vrijdag al met 5-2 had gewonnen bij Zulte Waregem. Antwerp heeft 12 punten.

Genk

KRC Genk verspeelde zondag voor de tweede keer dit seizoen punten. Bij Kortrijk werd het 3-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Genk is voorlopig tweede in België met 14 punten.