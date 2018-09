Babel scoort, Promes verliest bij debuut

Vorig weekeinde verloor Besiktas met 3-2 van Antalyaspor. Ryan Babel, die zich maandag bij het Nederlands elftal meldt, opende zondag in de 51e minuut de score.

De aanvaller kreeg, op de rand van buitenspel, een steekpass. Babel schoot overtuigend raak. Genoeg voor de overwinning was het niet. Diafra Sakho maakte in de 86e minuut gelijk. Jeremain Lens bleef bij Besiktas op de reservebank zitten. Besiktas heeft na vier competitiewedstrijden zeven punten, vijf minder dan koploper Kasimpasa.

Quincy Promes

Quincy Promes heeft zijn debuut gemaakt voor Sevilla. De van Spartak Moskou overgenomen aanvaller viel in de derby tegen Real Betis in de 87e minuut in. Sevilla stond op dat moment in de derby met 1-0 achter en Promes kon daar in de korte tijd die hij kreeg geen verandering in brengen.

Joaquin bezorgde Real Betis in de 80e minuut de zege. Sevilla stond toen al met een man minder op het veld na een rode kaart (twee keer geel) voor Roque Mesa. Sevilla en Real Betis hebben na drie speelronden allebei vier punten in La Liga.