Hoe lang krijgt Cocu de tijd nog?

De opstartproblemen voor Cocu in Istanbul zijn deels te verklaren. Toch weet de hoofdtrainer, als coach en voetballer gepokt en gemazeld, als geen ander dat hij snel goede resultaten nodig heeft. Voorzitter Ali Koç en technisch directeur Damien Comolli staan pal achter de hoofdtrainer. Het geduld van de supporters zal echter sneller opraken. Cocu heeft begrip voor de emotionele Turkse cultuur en zal het tij snel moeten keren. Het begrip ’tijd’ is in Istanbul namelijk zeer relatief. Cocu kreeg in 2013 als hoofdtrainer van PSV wel de kans om zich te herstellen na een moeizame start, met drie titels in vier jaar tijd als resultaat.

Interlandperiode

Na de interlandperiode wacht Fenerbahçe een nu al cruciale periode met wedstrijden tegen Konyaspor en Besiktas. Tussendoor staat ook het eerste Europa League-duel met Dinamo Zagreb op het programma.

Cocu moet voorkomen dat de paniek echt toeslaat bij de clubleiding. Hij weigert de handdoek nu al in de ring te gooien en gaat ook niet uit van een ontslag. De coach heeft vanaf de eerste dag beseft dat zijn nieuwe job in Turkije geen makkelijke klus zou worden. Fenerbahçe is gebonden aan de Financial Fair Play-regels van de FIFA en verkocht de Brazilianen Josef, Giuliano en Fernandao aan clubs in Saoedi-Arabië. Pas in de laatste weken van de transferperiode kon het zelf de markt op. Uiteindelijk haalde de club uit Istanbul elf nieuwe spelers, via huurconstructies of kleine vergoedingen. Die nieuwelingen moeten nu nog allemaal worden ingepast.

Chery

Tegen Kayserispor kwam de thuisploeg twee keer op voorsprong dankzij doelpunten van de aanwinsten André Ayew en Islam Slimani. Een eigen doelpunt van Martin Skrtel, na een voorzet van oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu, en een bekeken treffer van Tjaronn Chery (ex-FC Groningen en -ADO Den Haag) velden het vonnis over Fener. Bij die winnende goal liet doelman Harun Tekin zich twintig minuten voor tijd lelijk verrassen. Hoewel de bezoekers in de slotfase met een man minder speelden na een rode kaart van Samil Cinaz, kon het elftal van Cocu niet meer terugkomen.

„We moeten ons schamen voor deze wedstrijd”, erkende Cocu, in Istanbul geassisteerd door Chris van der Weerden en Erwin Koeman, na afloop. „De wijzigingen in de selectie zijn geen excuus. We moeten de komende week evalueren waar het mis is gegaan. Ik geloof dat we uit deze situatie kunnen komen, al zal het niet gemakkelijk zijn.”