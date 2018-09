Jørgensen komt eraan bij Feyenoord

De Deense spits heeft afgelopen week eindelijk goed kunnen trainen na zijn slepende voetblessure. Giovanni van Bronckhorst gaf gemakkelijk antwoord op de vraag of hij straks de Deen, die gisteren nog op de tribune zat, wel op de spitspositie, waar Van Persie nu volop scoort, moet zetten.

Dilemma’s

„Het is heerlijk om zulke dilemma’s te hebben. Dat wil je als coach zien in je selectie.” Jørgensen zal nog wel een paar weken nodig hebben om in zijn ritme te komenen zal ook niet meteen 90 minuten aan de bak kunnen. Feyenoord heeft de extra kwaliteit en concurrentie nodig om de druk op iedere speler groot te houden. De Colombiaan Luis Sinisterra zal daarom ook speeltijd gaan krijgen.

„Nu nog niet, maar hij doet het op alle fronten prima”, aldus Van Bronckhorst.

