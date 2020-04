Goed nieuws verwacht bij Real Madrid omtrent Hazard

Dat meldt de Spaanse sportkrant AS. De Belgische international is begin maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel. Inmiddels is hij thuis, naar verluidt met zijn kinderen, weer voorzichtig aan het trainen.

In Spanje geldt vooralsnog een lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus. De competitie ligt al weken stil. Of die nog wordt opgestart, is vooralsnog onduidelijk.

Hazard werd de afgelopen maanden niet op de club, maar thuis behandeld aan de blessure.