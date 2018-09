Gullit geniet in Monza: ’Zo wordt het wel heel moeilijk voor Max’

Ze leerden elkaar kennen tijdens de opname voor de veelbesproken reclamespot van Ziggo. Resulterend in een uitnodiging om een keer naar een Grand Prix te komen kijken. Dus was de race in Monza voor Gullit de uitgelezen mogelijkheid om op de invitatie in te gaan. Een Grote Prijs in de omgeving waar hij als superster bij AC Milan geweldige triomfen beleefde.

Parellellen

Geen wonder dat hij de race van Verstappen ook vergeleek met zijn ervaringen als voetballer. „Er zijn veel parallellen te trekken. Het is namelijk makkelijk praten als je net als AC Milan altijd alles wint. Maar ik heb ook bij Haarlem en Sampdoria gespeeld, clubs waar je naar andere middelen moest grijpen om het de tegenstander moeilijk te maken. Dan ben je gedwongen erin te vliegen en tackles te maken. Niet gemeen, maar op de bal. Maar als ik de race van vandaag bekijk, dan is het net alsof iedere tackle op Ronaldo of Messi wordt afgefloten.”

Hij doelde daarmee op de tijdstraf die Verstappen kreeg toen hij bij een inhaalactie van Valtteri Bottas de Fin zo hinderde dat ze elkaars wielen raakten. „Als je die actie zo beoordeelt, dan wordt het voor iemand als Max wel heel moeilijk om ergens zijn tanden in te zetten. Hem wordt de mogelijkheid ontnomen om tot het uiterste te gaan. Ik vond dat zonde, want een podiumplaats was de kers op de taart geweest.”

Circus

En dan tot slot: „Het is natuurlijk een heel circus, maar dat is niet zo belangrijk. Wel om te zien hoe topsport in de Formule 1 wordt beleefd en hoe groot het respect is dat iemand als Verstappen afdwingt. Vooral dat vond ik mooi om te ervaren.”