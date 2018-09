Serena Williams te sterk voor Kanepi

De zesvoudig winnares stond tegen Kaia Kanepi uit Estland voor het eerst dit toernooi een set af, maar won toch overtuigend: 6-0 4-6 6-3. Kanepi zorgde in de eerste ronde voor een grote verrassing door Simona Halep, de Roemeense nummer één van de wereld, te verslaan.

Williams schreef de US Open in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 op haar naam. Voor een plaats in de halve eindstrijd treft ze Karolina Pliskova. De als achtste geplaatste Tsjechische was eerder op zondag te sterk voor Ashleigh Barty uit Australië.

Een dag na de eerste verjaardag van haar dochtertje Alexis Olympia vertelde Williams dat ze dicht bij het niveau van voor haar zwangerschap zit. ,,Dat heeft even geduurd. Maar leven van moeder en topsport combineren is best zwaar. Ik wil nog wel meer kinderen. Maar nu nog niet. Nu wil ik nog prijzen winnen en genieten van mijn dochter. Daarna heb ik nog voldoende tijd", vertelde de 36-jarige Amerikaanse.