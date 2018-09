Oranje verzamelt voor eerste interlands

Bondscoach Ronald Koeman ontvangt 24 spelers in Zeist, van wie Frenkie de Jong zich voor het eerst mag melden bij Oranje. De afzwaaiende recordinternational Wesley Sneijder sluit pas dinsdagavond aan.

Sneijder neemt donderdag afscheid van het Nederlands elftal en van de fans tijdens de oefeninterland in Amsterdam tegen Peru. Koeman heeft al aangekondigd dat de 34-jarige Utrechter in diens 134e en laatste interland ongeveer een uur speeltijd krijgt. De bondscoach wil verder zoveel mogelijk met de ploeg spelen die het zondag in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, gaat opnemen tegen wereldkampioen Frankrijk. Dat wordt voor Oranje de eerste wedstrijd in de Nations League. Frankrijk speelt donderdag in die nieuwe competitie al tegen Duitsland.