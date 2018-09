’Nog geen conclusie over scheefgroei in Eredivisie’

„Vraag het me nogmaals over tien of twaalf competitiewedstrijden. Het zou kunnen, maar ik vind de conclusie iets te voorbarig. De competitie moet daarvoor nog iets meer zijn beloop krijgen. Nu gaat het gemakkelijk, maar wij hadden moeite bij VVV-Venlo en PSV wint bij Fortuna Sittard en PEC Zwolle in de laatste minuten.”

Ten Hag genoot met volle teugen van het optreden van zijn ploeg in de Gelredome. Hij had een enkel kritiekpuntje omdat Ajax met 6-0 of 7-0 had moeten winnen, maar verder had de Ajax-trainer vooral complimenten voor zijn spelers en de technische staf. ,,Ik was blij met Vitesse na Dinamo Kiev omdat het gemakkelijk focussen is tegen zo’n traditioneel lastige tegenstander. We namen direct de regie in handen en de tactiek pakte perfect uit met David Neres op tien. Vitesse had totaal geen vat op onze diepgaande spelers Neres, Tadic en Ziyech en ons spel tussen de linies. We speelden fantastisch en beloonden onszelf met drie doelpunten.”

Dat enkele Ajacieden daarna de spaarstand inschakelden en posities niet meer bezetten waardoor het positiespel minder werd, leverde volgens Ten Hag ook nog een positief aspect op. „Zo kon André Onana zich nog even onderscheiden onder de lat.”