Osman hoopt op debuut voor Syrië

Van zijn zeven verraderlijke schoten belandden er vijf tussen de palen. Zijn poging in de 21e minuut vloog vanaf een meter of 25 fantastisch in de kruising. Het betekende voor Osman zijn eerste Eredivisie-goal. „En als je hem dan toch maakt, dan maar zo”, zei de 24-jarige voetballer met een knipoog. „Ik oefen na de training heel vaak op dit soort schoten. Dan ga ik samen met een paar jongens nog wat ballen trappen en probeer ik hem met een zwabber in het doel te krijgen.”

Osman woont al sinds zijn derde in Nederland. Er was destijds geen oorlog in zijn geboorteland Syrië, maar zijn ouders wilden een betere toekomst voor Mohammed, zijn vier zussen en broer. Osman werd als achtjarige jongen lid van amateurvereniging DVV Duiven en maakte op zijn dertiende de overstap naar de jeugdopleiding van Vitesse. Helaas voor de talentvolle middenvelder brak hij nooit door in Arnhem. Medio 2017 verhuisde hij naar Telstar, om na een succesvol half jaar een contract bij Heracles te tekenen.

In zijn eerste maanden onder John Stegeman kwam de Syriër tot slechts vijf invalbeurten. Onder de Duitse trainer Frank Wormuth is hij dit seizoen voorlopig een vaste waarde. „Hij geeft me vertrouwen en dat is wat ik nodig had”, aldus Osman.

Vandaag vertrekt Osman naar Oezbekistan, voor een oefenwedstrijd met Syrië (donderdag). Het goudhaantje van Heracles hoopt zijn interlanddebuut te maken voor zijn geboorteland. „Ik ben eerder al mee geweest op trainingskamp naar Oostenrijk. Ik vind het een ongelofelijke eer dat ze me oproepen. En dankzij deze overwinning zit ik toch wat lekkerder in het vliegtuig.”