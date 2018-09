’Nog een hele puzzel voor Bertens’

Op de US Open presteerde ze met een derde ronde beter dan ooit en daardoor komt ze over een week waarschijnlijk uit op plek elf van de nieuwe wereldranglijst.

Omdat Bertens de komende tijd niet veel punten van vorig jaar te verdedigen heeft, is er een reële kans om de mondiale toptien in te duiken. Zelfs een plek bij de beste acht van het jaar, die het lucratieve eindejaarstoernooi in Singapore mogen spelen, behoort tot de mogelijkheden.

„Gaan we extra toernooien spelen om dat te halen?”, vraagt coach Raemon Sluiter zich hardop af. „Of juist niet, omdat anders de pijp leeg kan zijn als het er echt op aankomt. „Dat wordt nog een hele puzzel.”