Gouden Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen simpel verder na stunt

Hoogland kende eerder op de dag in de ’tussenronde’ weinig problemen met de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell. Lavreysenn was toen te sterk voor de Maleisiër Muhammad Sahrom.

Het sprinttoernooi gaat donderdag verder met de achtste finales die vanaf 08.48 uur worden verreden. De finale is vrijdag.

De twee Nederlandse topfavorieten hebben hun eerste gouden medaille al op zak, dinsdag behaald op de teamsprint op de wielerpiste van Izu.

Stunt

Hoogland en Lavreysen zorgden tijdens de kwalificatieronde voor een stunt. De twee reden precies dezelfde toptijd en kroonden zich op die manier tot de gezamenlijke nieuwe houders van het olympisch record op de 200 meter.

Hoogland kwam ’s middags (Japanse tijd) als eerste in de baan en zette een tijd van 9.215 op de klokken. Daarmee reed hij de even daarvoor door de Brit Jack Carlin gereden recordronde (9.306) uit de boeken. Lavreysen kwam in de rit die volgde tot exact de zelfde tijd. Hoogland en Lavreysen eindigden zodoende als eerste en tweede. Daarmee slaagden de twee in hun opzet. Ze wilden zich in de kwalificatieronde per se van voren laten zien, zodat ze elkaar pas in de finale weer kunnen tegenkomen en beiden zeker zijn van een tweede medaille.

Te kloppen mannen

Lavreysen en Hoogland zijn de te kloppen mannen op de sprint. Op de afgelopen twee WK’s stonden ze telkens tegenover elkaar in de finale. Beide keren ging eerstgenoemde aan de haal met de regenboogtrui.

Lavreysen maakt in Tokio zijn olympisch debuut. Hoogland was vier jaar geleden in Rio ook al van de partij. De man uit Nijverdal zag toen hoe de Brit Jason Kenny op de sprint met het goud aan de haal ging. Zelf finishte de oud-BMX’er destijds als elfde.

Bekijk hier het volledige olympische programma.

Bekijk ook: Zó bereidden de teamsprinters zich voor op hun gouden uitvoering

Keirin

Lavreysen komt komend weekeinde ook nog in actie op de keirin, evenals Mathtijs Büchli. Voor de vierde man van het succesvolle Oranje-kwartet, Roy van den Berg, blijft het olympisch toernooi beperkt tot de teamsprint.

Bekijk ook: Na ingeloste belofte op sterfbed moeder ook belofte aan zoon

]

Van Riessen en Braspennincx

De vrouwen begonnen woensdag al aan het keirin-toernooi. Laurine van Riessen won haar race, nadat de Britse Katy Marchant werd gediskwalificeerd. Shanne Braspennincx finishte als derde en moest zich richten op de herkansingsronde. Daarin hield ze haar hoofd koel en plaatste ze zich dankzij een eerste plaats voor de kwartfinale. Die worden donderdag vanaf 09.00 uur verreden. Later op de dag staat de finale op het programma.

Samen reden Van Riessen en Braspennincx maandag naar de vierde plaats op de teamsprint, een onderdeel waarvoor ze amper serieus getraind hadden omdat ze op de individuele nummers meer kansen zien.

Reactie

Braspennincx baalde van haar extra ronde. „Gelukkig lukte het alsnog. Ik moest er voor zorgen dat ik zelf het moment kies en voorkomen dat ik in het gedrang kom”, vertelde ze bij de NOS. En, met een glimlach: „We hebben geen wedstrijden gehad de afgelopen anderhalf jaar. Een extra heat komt misschien wel goed uit.” Van Riessen was blij dat ze energie had kunnen sparen. „Een goede loting is van belang en verder moet je op de fiets de juiste keuzes maken. Ik ben in ieder geval in goeden doen.”

Bekijk hier de medaillespiegel.