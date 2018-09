Ziyech in schijnwerpers bij Gala Voetballer van het Jaar

In Studio 21 te Hilversum zullen Hakim Ziyech (Gouden Schoen), Alireza Jahanbakhsh (Zilver) en Matthijs de Ligt (Brons) onder het oog van talrijke aanwezigen uit de voetbalwereld hun prijzen in ontvangst nemen.

Rondom de prijsuitreiking is een show georganiseerd die de zaal vol enthousiasme zal meevoeren naar grote hoogten. Ook deze Gala-avond is zoals gebruikelijk weer samengesteld door De Telegraaf/Telesport in nauwe samenwerking met de KNVB, de Vriendenloterij, de Eredivisie CV en de VVCS.

De Ajacied Hakim Ziyech (25) werd voor zijn meer dan goede spel door de rapporteurs, de oud-internationals, van Telesport gekozen tot de beste voetballer van het seizoen 2017/2018 en mag daarom de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Chef-rapporteur Dick Schneider, onder wiens leiding de rapporteurs iedere week op pad gingen en ook dit seizoen weer gaan, is kort maar krachtig over de winnaar Ziyech: „Hij heeft het helemaal zelf afgedwongen en zelf verdiend, daar is geen discussie over mogelijk. En voor het eerst sinds jaren maakt de winnaar van de Gouden Schoen niet direct een transfer naar het buitenland, zodat we dit seizoen van Ziyech, zowel in de Champions League als op de Nederlandse velden, nog wat langer kunnen genieten.”